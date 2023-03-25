Спасший детей из "Зимней вишни" подросток рассказал, как трагедия повлияла на его судьбу

Бывший кадет школы-интерната МЧС в Кемерове Дмитрий Полухин, спасший трёх детей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, заканчивает Военную академию связи имени С.М. Будённого в Санкт-Петербурге по специальности "инженер связи". По данным РИА "Новости", сейчас ему 22 года. Причём на выбор профессии молодым человеком значительно повлияло трагическое событие.

"Я не с детства мечтал стать военным, хотя мой отец тоже связист. Когда поступил в кадетский корпус МЧС, мне понравился такой уклад жизни, и я стал задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с армией. Определяющим фактором, конечно, стала "Зимняя вишня". Думаю, что во многом из-за тех событий я и поступил в академию", — отметил Полухин.

В тот день парень, которому было всего 17 лет, пошёл в кинотеатр в ТЦ. Во время сеанса в зал вбежала билетёрша, которая сообщила, что в здании произошло возгорание. Выходя из торгового центра, на третьем этаже Полухин заметил женщину, которая отказывалась спускаться, — она не могла уйти без детей. Дмитрий спросил, где они остались, и пошёл спасать малышей. При этом его не остановил дым, который заполнил этаж. В какой-то момент молодой человек услышал плач и крики детей. После этого он забежал в бутик, откуда доносились звуки, и в итоге нашёл мальчика и двух девочек.

"Честно говоря, не знаю до сих пор, были ли эти трое детьми той женщины, которая не хотела спускаться. Когда возвращался, её на лестнице уже не было", — подчеркнул кадет.