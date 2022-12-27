Осуждённому на 8 лет экс-гендиректору "Зимней вишни" увеличили штраф до 70 млн
Апелляционный суд увеличил штраф экс-гендиректору "Зимней вишни" с 21 до 70 млн рублей
Апелляционный суд увеличил штраф бывшему совладельцу и генеральному директору торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Назначить Вишневскому дополнительное наказание... в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки... то есть в размере 70 миллионов рублей", — сказал судья в ходе заседания.
Остальную часть приговора оставили без изменений.
Напомним, в октябре Центральный районный суд Кемерова приговорил Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за взятку главе Инспекции Госстройнадзора Кузбасса. Обвиняемый признал ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию, однако уточнил, что последний раз имел дело с "Зимней вишней" в 2016 году, за два года до пожара.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам.
ТАСС / Максим Киселёв