Осуждённому на 8 лет экс-гендиректору "Зимней вишни" увеличили штраф до 70 млн

Апелляционный суд увеличил штраф бывшему совладельцу и генеральному директору торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить Вишневскому дополнительное наказание... в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки... то есть в размере 70 миллионов рублей", — сказал судья в ходе заседания.

Напомним, в октябре Центральный районный суд Кемерова приговорил Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за взятку главе Инспекции Госстройнадзора Кузбасса. Обвиняемый признал ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию, однако уточнил, что последний раз имел дело с "Зимней вишней" в 2016 году, за два года до пожара.