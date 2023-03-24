"Держись только": В Петербурге с отколовшейся льдины спасли собаку и передали хозяину

В Петербурге сотрудники поисково-спасательной службы спасли собаку с отколовшейся льдины в акватории Финского залива. Момент чудесного спасения питомца опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС РФ. По данным ведомства, очевидцы заметили животное около яхт-клуба "Балтиец" и вызвали специалистов.

Спасение собаки с отколовшейся в Финском заливе льдины. Видео © t.me / mchspetersburg

"Прибывшие к месту сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли её из полыньи и доставили животное на спасательную станцию", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что потерпевшую зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. Чуть позже животное передали владельцу.