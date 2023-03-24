"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

24 марта, 20:32

"Держись только": В Петербурге с отколовшейся льдины спасли собаку и передали хозяину

В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

В Петербурге сотрудники поисково-спасательной службы спасли собаку с отколовшейся льдины в акватории Финского залива. Момент чудесного спасения питомца опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС РФ. По данным ведомства, очевидцы заметили животное около яхт-клуба "Балтиец" и вызвали специалистов.

Спасение собаки с отколовшейся в Финском заливе льдины. Видео © t.me / mchspetersburg

"Прибывшие к месту сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли её из полыньи и доставили животное на спасательную станцию", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что потерпевшую зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. Чуть позже животное передали владельцу.

Названы 2 лучшие породы собак-поводырей для слепых

Названы 2 лучшие породы собак-поводырей для слепых

Ранее Лайф писал, что на Камчатке отважный пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребёнка с оторвавшейся льдины, которую уносило от берега.

Обложка ©

t.me / mchspetersburg

Иван Косицын
  • Новости
  • Животные
  • МЧС
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров