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24 марта, 15:41

Названы 2 лучшие породы собак-поводырей для слепых

Эксперт Астанин рассказал, что собак-поводырей готовят перед встречей с хозяином 1,5 года

На подготовку собаки-поводыря уходит полтора года, причём не каждая порода способна освоить такую профессию. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал гендиректор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артём Астанин.

"Подготовка собаки-проводника в нашей школе занимает в среднем полтора года. Занятия с щенком начинаются с рождения и до восьми-десяти месяцев. Потом собака переходит в учебную часть и там проходит подготовку, которая в среднем занимает шесть месяцев", — уточнил он.

Затем обученную собаку и комплект снаряжения бесплатно передают новому владельцу, имеющему проблемы со зрением. Чаще всего поводырями становятся лабрадоры-ретриверы. Их легко дрессировать с помощью лакомства, а также эта порода быстро привыкает к новому хозяину. К тому же хорошими помощниками могут стать немецкие и восточноевропейские овчарки.

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Татьяна Миссуми
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