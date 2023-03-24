Названы 2 лучшие породы собак-поводырей для слепых

На подготовку собаки-поводыря уходит полтора года, причём не каждая порода способна освоить такую профессию. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал гендиректор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артём Астанин.

"Подготовка собаки-проводника в нашей школе занимает в среднем полтора года. Занятия с щенком начинаются с рождения и до восьми-десяти месяцев. Потом собака переходит в учебную часть и там проходит подготовку, которая в среднем занимает шесть месяцев", — уточнил он.

Затем обученную собаку и комплект снаряжения бесплатно передают новому владельцу, имеющему проблемы со зрением. Чаще всего поводырями становятся лабрадоры-ретриверы. Их легко дрессировать с помощью лакомства, а также эта порода быстро привыкает к новому хозяину. К тому же хорошими помощниками могут стать немецкие и восточноевропейские овчарки.