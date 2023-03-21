Характер в норме: 5 невероятно умных пород собак, которых легко дрессировать Эти 5 пород могут стать идеальным выбором не только для начинающих собачников, но и для опытных заводчиков, решивших обзавестись хвостатыми питомцами 21 марта, 14:16 Дрессировка собаки на площадке © Shutterstock

Значительная часть пород собак из этого списка легко воспитываются практически с момента рождения. За ними не нужен постоянный контроль, а время, которое придётся потратить на дрессировку, будет минимальным.

Лабрадор-ретривер: описание породы, характер, сколько живут

Лабрадор-ретривер. Фото © Shutterstock

Собаки породы лабрадор-ретривер и голден-ретривер — одни самых дружелюбных, которые только можно найти. Они отлично подходят для семей с детьми, интеллектуальны и легко обучаются командам. Лабрадор-ретривер — это собака среднего размера, которая изначально выведена для охоты на водоплавающую дичь. Они дружелюбны, энергичны и очень любят играть. Собаки этой породы живут 10–12 лет и, как правило, не имеют серьёзных проблем со здоровьем.

Лабрадоры-ретриверы имеют плотную шерсть и мощные лапы, что делает их идеальными партнёрами для активных людей. Они также известны своей доверчивостью и лёгкостью в обучении, что делает их отличными собаками-помощниками для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, они являются отличными компаньонами для детей и семейных пар.

Немецкая овчарка: проблемы со здоровьем, сколько живут, как дрессировать

Немецкая овчарка. Фото © Shutterstock

Немецкая овчарка — это порода собак, которая была выведена в конце XIX века и часто используется в полиции, армии и других силовых структурах из-за способностей к дрессировке. Немецкие овчарки умны, наделены природным инстинктом защитника и легко дрессируются даже непрофессионалами. В течение многих лет их натаскивали для охраны, поиска и спасения, поэтому овчарки имеют высокий уровень энергии и интеллекта. Дрессировать щенков рекомендуется с четырёхмесячного возраста.

Собаки этой породы могут быть агрессивными по отношению к другим собакам и людям, если они чувствуют угрозу своей территории или своей семье. В ряде случаев немецкие овчарки доживают до 15–17 лет, однако к этому времени у собак начинаются проблемы с задними лапами. Это происходит из-за генетической предрасположенности животных к патологиям костно-мышечного аппарата.

Пудель: щенки, как кормить, сколько живут

Пудель. Фото © Shutterstock

Пудель — это порода собак с немецким происхождением. Эта порода известна своей кудрявой шерстью и отличается высокими интеллектуальными способностями. Пудели очень энергичные и легко обучаемые собаки. В этой породе собаки бывают трёх размеров: стандартный, средний и миниатюрный. Они умные, верные и игривые животные, которые могут стать отличными компаньонами для семей с детьми или одиноких людей. Дрессировка пуделя обычно не сопровождается сложностями, если использовать только позитивное подкрепление. При правильном обучении пудель может стать отличным партнёром для занятий спортом или просто семейных прогулок, поэтому лучше всего дрессировать собаку на открытом воздухе, изначально приучая к активностям. Дрессировать пуделя можно с первого месяца — способности собаки к обучению гораздо выше, чем у овчарок или ретриверов. Пудели — одни из долгожителей собачьего мира. Они живут по 12–15 лет, однако к старости у некоторых собак развивается дисплазия тазобедренного сустава и сердечнососудистые заболевания.

Бордер колли: как дрессировать, описание породы, продолжительность жизни

Бордер колли. Фото © Shutterstock

Бордер колли — это собака среднего размера с густой шерстью, популярная у пастухов и животноводов. Собаки этой породы отлично подходят для занятий спортом. Они очень умны и энергичны, и им нужно много физической активности и умственной стимуляции, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Дрессировка бордер колли — процесс не из простых. Обучение может быть сложным, поскольку собаки очень умны и независимы, даже часто могут быть упрямыми. В отличие от овчарок, бордер-колли требуют постоянного обучения и стимулирования. Положительная мотивация и похвала за хорошую работу — лучшие способы обучения собак этой породы. Они могут с лёгкостью учиться командам, если обучение проводится регулярно и на постоянной основе.

Дрессировать щенков бордер-колли можно с трёхмесячного возраста, давая лёгкие, понятные команды. Тренировка щенка должна длиться 15 минут. По достижении полугодового возраста это время можно увеличивать. Средняя продолжительность жизни бордер колли составляет около 12–15 лет, они идеально подойдут тем, кто занимается активными видами спорта, много гуляет, бегает или живёт в частном доме.

Голубой хилер: описание породы, как дрессировать, сколько живут

Голубой хилер. Фото © Shutterstock

Австралийские пастушьи собаки, или хилеры, — это относительно небольшие и очень умные собаки. Они энергичны и любят работать. В этих собаках генетически заложен высокий уровень энергии, поэтому им нужно много двигаться и заниматься физическими упражнениями. Австралийские пастушьи собаки очень умны и легко обучаются. Они были выведены для работы с животными, поэтому имеют природное чувство защиты и контроля. Для дрессировки этих собак необходимо использовать положительное подкрепление и поощрение, а дрессировать можно даже двухмесячных щенков. Живут собаки этой породы 13–17 лет и, как правило, не страдают серьёзными заболеваниями.

Авторы Евгений Самарин