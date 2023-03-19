В Румынии собаки спасли хозяина от напавшей разъярённой медведицы

По данным издания, мужчина шёл за плугом на земельный участок, когда из зарослей вышли два медвежонка, а за ними и медведица. Со слов пострадавшего, он попытался спастись от зверя, притворившись мёртвым, но хищница всё равно стала трепать его за конечности. Неизвестно, чем бы закончилось дело, не возьми пенсионер с собой собак. Вероятно, именно их громкий лай и спугнул медведицу с детёнышами, которая поспешила ретироваться в чащу.