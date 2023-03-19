В Румынии собаки спасли хозяина от напавшей разъярённой медведицы
На востоке Румынии, в уезде Вранча, 71-летний пенсионер едва не умер после нападения медведицы. Мужчину спасли его собаки, которые отпугнули хищницу, сообщает Monitorul de Vrancei.
По данным издания, мужчина шёл за плугом на земельный участок, когда из зарослей вышли два медвежонка, а за ними и медведица. Со слов пострадавшего, он попытался спастись от зверя, притворившись мёртвым, но хищница всё равно стала трепать его за конечности. Неизвестно, чем бы закончилось дело, не возьми пенсионер с собой собак. Вероятно, именно их громкий лай и спугнул медведицу с детёнышами, которая поспешила ретироваться в чащу.
В итоге мужчину госпитализировали с рваной раной на ноге, его состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени собака спасла пьяного мужчину, который напился и уснул в сугробе. При виде "отдыхающего" незнакомца животное залаяло, призывая своего хозяина. Тот увидел горожанина и позвонил в скорую.
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