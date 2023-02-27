В Тюмени собака спасла пьяного мужчину, который напился и уснул в сугробе

Уснувшего в снегу тюменца спасла собака, которая в это время гуляла с хозяином. Детали истории сообщает Ura.ru.

Всё произошло вечером 26 февраля. Житель Тюмени гулял со своей собакой, внимание которой и привлёк мужчина в снегу. Она подошла к спящему в сугробе незнакомцу, залаяла, после чего на гражданина обратил внимание и хозяин пса. Он разбудил его и выяснил, что так тюменец пролежал уже более часа. К тому же гражданин был изрядно пьян.

Получив развёрнутый ответ, мужчина вызвал медиков, которые и осмотрели 42-летнего тюменца. Так как его нашли вовремя, он не успел получить переохлаждение и обморожение. Прямо из сугроба нетрезвого гражданина передали в руки полиции.