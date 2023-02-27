В Тюмени собака спасла пьяного мужчину, который напился и уснул в сугробе
Уснувшего в снегу тюменца спасла собака, которая в это время гуляла с хозяином. Детали истории сообщает Ura.ru.
Всё произошло вечером 26 февраля. Житель Тюмени гулял со своей собакой, внимание которой и привлёк мужчина в снегу. Она подошла к спящему в сугробе незнакомцу, залаяла, после чего на гражданина обратил внимание и хозяин пса. Он разбудил его и выяснил, что так тюменец пролежал уже более часа. К тому же гражданин был изрядно пьян.
Получив развёрнутый ответ, мужчина вызвал медиков, которые и осмотрели 42-летнего тюменца. Так как его нашли вовремя, он не успел получить переохлаждение и обморожение. Прямо из сугроба нетрезвого гражданина передали в руки полиции.
Ранее Лайф писал, что депутат Советского района городского округа Самара Василий Попов спас хаски, который случайно провалился в колодец в заброшенном здании. На видео с места видно, что депутат опустил петлю из автомобильного троса на дно ямы, где сидело животное. Потом всей командой пса попытались убедить, что он должен перешагнуть через ленту, чтобы поднять его на поверхность.
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