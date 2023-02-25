Приморский врач спасла пациентку, добившись срочной перевозки в Хабаровск для операции

Врач-кардиолог Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке Наталья Бардюкова спасла 66-летнюю женщину с серьёзным заболеванием, добившись срочной перевозки пациентки в Хабаровск для проведения операции. О подробностях доброй истории рассказывает kp.ru.

Женщину госпитализировали в ККБ № 2 ещё 2 февраля, где она должна была пройти предоперационное обследование. Диагноз "аортальный стеноз" требовал протезирования клапана, которое нужно было сделать ещё в 2020 году.

"Семь лет назад пациентка перенесла аортокоронарное шунтирование, поэтому открытая операция была невозможна. Но в 2021 году клапанов не было, женщину поставили в лист ожидания, параллельно ей оформили документы на квоту в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Новосибирске", — отметила Бардюкова.

Врач добавила, что пациентка добровольно отказалась от помощи в Хабаровске, так как понадеялась, что в Новосибирске всё сделают быстрее. Когда женщина поступила в ККБ № 2, у неё уже были билеты в Новосибирск. 15 февраля пенсионерка должна была улететь на долгожданную операцию, однако в итоге ей позвонили и сказали, что клапанов нет. Медики поставили женщину в лист ожидания на апрель.

Так как операция требовалась женщине уже не первый год, её состояние стало ухудшаться. Например, из-за нехватки воздуха спать приходилось сидя. Кроме того, пенсионерка стала жаловаться на внезапную потерю сознания. Однако Бардюкова не растерялась — она позвонила в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, после чего специалисты решили закупить клапан именно для этой пациентки.

Пока его доставляли в Хабаровск из Москвы, самочувствие женщины снова ухудшилось — начался отёк лёгких. Операцию назначили на 17 февраля. Из Владивостока до Хабаровска вертолёт медицины катастроф летел три часа, всё это время Бардюкова ухаживала за женщиной и поддерживала подачу кислорода.

"Конечно, я переживала, как бы она долетела, ведь её состояние было тяжёлым, но она молодец, благополучно перенесла это "путешествие". Однако с моей стороны в этом нет ничего особенного, это моя обычная работа. Такие пациенты у нас бывают часто, эксклюзивность этой ситуации в том, что женщину пришлось экстренно транспортировать из-за резкого ухудшения состояния, а также мы индивидуально закупили клапан", — рассказала врач.

Операция в итоге прошла успешно, а 20 февраля женщину из отделения интенсивной терапии перевели в обычную палату.