В Петербурге врачи спасли ногу мальчику, который разбил стеклянную дверь, играя с братом

В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик случайно разбил ногой стекло двери, играя с братом, и получил резаную рану правой голени глубиной в семь сантиметров. Спасти конечность удалось врачам Педиатрического университета. Медики оперировали ногу школьника больше семи часов, чтобы вернуть ей жизнеспособность. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Ситуация потребовала от медиков решительных и нестандартных действий. Ребёнок был доставлен в крайне тяжёлом состоянии, с продолжающимся кровотечением, в состоянии геморрагического шока, комы. Реанимационные действия сочетались с необходимостью немедленно начать операцию", — рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

Главный врач клиники вуза Виталий Резник уточнил, что специалисты установили в подколенную артерию "имплант" из венозного русла, который позволил восстановить повреждённый участок. Нога в итоге стала обеспечена кровоснабжением, однако мальчику предстоит долгое восстановление.