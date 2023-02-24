В Белоруссии пьяная мать вонзила ножницы в голову 12-летней дочери и сломала череп

В больницу белорусского Солигорска доставили 12-летнюю девочку с серьёзной травмой головы. Даже опытные медики были шокированы, когда увидели пациентку: из головы ребёнка торчали кухонные ножницы. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии.

Девочку госпитализировали вечером 17 февраля. Врачам она рассказала, что сама виновата, якобы наткнулась на ножницы случайно. Медики доложили о травме ребёнка милиции, которая прибыла на место происшествия. В разговоре с правоохранителями младшая сестра пострадавшей рассказала о случившемся.

По предварительным данным, 16 февраля 32-летняя жительница выпивала вместе с сожителем, но доносившийся из соседней комнаты шум ей мешал. Тогда она накричала на детей. Поняв, что угрозы и ругань не действуют, мать решила пойти на крайние меры.

"В порыве злости женщина схватила в руки кухонные ножницы и бросила остриём в старшую дочь. В результате чего у девочки образовалась проникающая травма головы с переломом костей черепа. Сейчас её жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.