В Белоруссии пьяная мать вонзила ножницы в голову 12-летней дочери и сломала череп
В больницу белорусского Солигорска доставили 12-летнюю девочку с серьёзной травмой головы. Даже опытные медики были шокированы, когда увидели пациентку: из головы ребёнка торчали кухонные ножницы. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
Девочку госпитализировали вечером 17 февраля. Врачам она рассказала, что сама виновата, якобы наткнулась на ножницы случайно. Медики доложили о травме ребёнка милиции, которая прибыла на место происшествия. В разговоре с правоохранителями младшая сестра пострадавшей рассказала о случившемся.
По предварительным данным, 16 февраля 32-летняя жительница выпивала вместе с сожителем, но доносившийся из соседней комнаты шум ей мешал. Тогда она накричала на детей. Поняв, что угрозы и ругань не действуют, мать решила пойти на крайние меры.
"В порыве злости женщина схватила в руки кухонные ножницы и бросила остриём в старшую дочь. В результате чего у девочки образовалась проникающая травма головы с переломом костей черепа. Сейчас её жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Милиция оперативно задержала женщину. В ходе допроса она призналась, что попросила детей соврать правоохранителям, испугавшись, что её посадят, а детей заберут в приют. Горе-мать рассказала об обстоятельствах совершения преступления. Также было установлено, что сейчас она находится в отпуске по уходу за ребёнком. Самому младшему сыну лишь один год. Детей в итоге изъяли, сейчас они находятся под наблюдением специалистов. А в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершённое в отношении заведомо малолетнего лица", сейчас она находится под стражей.
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