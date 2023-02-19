Разъярённый горе-отец из Зеленограда швырнул в снег сына, упавшего в лужу

В Зеленограде мужчина во время прогулки бросил в снег трёхлетнего сына после того, как ребёнок упал в лужу. По соцсетям разлетелось видео, снятое днём 18 февраля на регистратор одной из припаркованных рядом машин. На кадрах мальчик случайно спотыкается и падает. Малыш пытается встать сам, но даже не успевает это сделать — за куртку его тут же хватает отец, который отправляет сына прямиком в сугроб. Вероятно, так глава семейства хотел проучить ребёнка за то, что тот испачкался.