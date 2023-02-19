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19 февраля, 17:21
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Разъярённый горе-отец из Зеленограда швырнул в снег сына, упавшего в лужу

В Зеленограде мужчина бросил в снег трёхлетнего сына после того, как мальчик упал в грязь

В Зеленограде мужчина во время прогулки бросил в снег трёхлетнего сына после того, как ребёнок упал в лужу. По соцсетям разлетелось видео, снятое днём 18 февраля на регистратор одной из припаркованных рядом машин. На кадрах мальчик случайно спотыкается и падает. Малыш пытается встать сам, но даже не успевает это сделать — за куртку его тут же хватает отец, который отправляет сына прямиком в сугроб. Вероятно, так глава семейства хотел проучить ребёнка за то, что тот испачкался.

В Зеленограде мужчина бросил в снег трёхлетнего сына после того, как мальчик упал в грязь. Видео © Telegram / Домодедово Онлайн

После таких "воспитательных мер" мальчик стал сильно кричать и плакать, а очевидцы были в шоке от увиденного. Примечательно, что мать даже не попыталась вмешаться в ситуацию. Поведением мужчины уже заинтересовались следователи. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку, отметили в столичном главке СК РФ.

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Ранее Лайф писал, что в Москве сердобольная мать "похитила" 18-летнего сына с работы после жалоб на тяжёлую жизнь. По словам очевидцев, парень кричал о помощи, в то время как его избивал и засовывал в чёрную машину мужчина.

Обложка ©

Telegram / Домодедово Онлайн

Никита Осипов
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