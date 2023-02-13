В Москве сердобольная мать "похитила" 18-летнего сына с работы после жалоб на тяжёлую жизнь

В Москве женщина организовала "похищение" 18-летнего сына, чтобы убедиться, что он хорошо питается. По словам очевидцев, парень кричал о помощи, в то время как его избивал и засовывал в чёрную машину мужчина, сообщил источник Лайфа.

По нашим данным, о похищении совершеннолетнего в полицию сообщили жители Южнопортового района. На место приехали правоохранители, однако к этому моменту "похищенного" уже вернули. Выяснилось, что им оказался стажёр-администратор местного компьютерного клуба. Перед инцидентом он позвонил матери и пожаловался на жизнь, в частности, рассказал, что ему тяжело работать сутками.