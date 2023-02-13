В Москве сердобольная мать "похитила" 18-летнего сына с работы после жалоб на тяжёлую жизнь
В Москве женщина организовала "похищение" сына с работы, переживая за его состояние
В Москве женщина организовала "похищение" 18-летнего сына, чтобы убедиться, что он хорошо питается. По словам очевидцев, парень кричал о помощи, в то время как его избивал и засовывал в чёрную машину мужчина, сообщил источник Лайфа.
По нашим данным, о похищении совершеннолетнего в полицию сообщили жители Южнопортового района. На место приехали правоохранители, однако к этому моменту "похищенного" уже вернули. Выяснилось, что им оказался стажёр-администратор местного компьютерного клуба. Перед инцидентом он позвонил матери и пожаловался на жизнь, в частности, рассказал, что ему тяжело работать сутками.
Женщина тогда была занята, но очень переживала за сына, поэтому отправила за ним отчима, попросила, чтобы тот привёз парня к ней убедиться, что "мальчику" ничего не угрожает и он не похудел от стресса. Мужчина воспринял просьбу буквально: забрал "трудягу" прямо с рабочего места и насильно усадил в машину. Отчим привёз молодого человека, показал супруге и вернул обратно. Через минуту в компьютерном клубе уже были полицейские. Заявление в итоге никто писать не стал.
Ранее Лайф писал, что в Мытищах стример в прямом эфире подрался с пьяным отцом, который мешал ему играть. Позже геймер рассказал, как выходка главы семейства сделала его популярнее.
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