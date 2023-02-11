Геймер из Подмосковья рассказал, как выходка пьяного отца сделала его популярнее

Подравшийся с пьяным отцом геймер из Подмосковья рассказал, что тот поддерживает его, а скандал на стриме устроил из-за влияния алкоголя. При этом случившееся даже пошло на пользу молодому человеку.

Стример рассказал, почему возник конфликт с отцом во время прямого эфира. Видео © Telegram / SHOT

"Папа напился. Ему, когда он напился, нужно какое-то общение, какой-то хайп, можно сказать. Потом просто залетел ко мне в комнату и дальше произошло то, что вы все видели. Он переходит грань, когда он напился, то есть он трезвый абсолютно хороший, отличный человек, адекватный", — сказал стример Василий в беседе с SHOT.

Молодой человек поделился, что пару лет назад он бросил учёбу, сходил в армию, а после устроился продавцом в магазин спортивной одежды. В качестве хобби он любил проводить стримы по CG:GO. По его словам, до скандального вмешательства отца у него было около 700 подписчиков. После — их число выросло до 5000 человек.

Кроме того, стримы начали приносить ему больше денег, чем основная работа. В ближайшее время он планирует накопить средства и съехать от родителей.