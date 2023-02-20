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20 февраля, 14:06

Жена швырнувшего сына в сугроб жителя Зеленограда нашла ему оправдание: Хотел счистить грязь

Жена швырнувшего сына в снег жителя Зеленограда заступилась за мужа и нашла ему оправдание

Мать брошенного в снег ребёнка в Зеленограде заступилась за супруга. В беседе с SHOT она заявила, что муж всё сделал правильно: быстро среагировал и убрал сына с проезжей части, на которую тот упал.

Жена жителя Зеленограда, швырнувшего сына в снег, рассказала подробности инцидента. © SHOT

"Муж перепугался за ребёнка, который упал. Вот так вот резко среагировал. Убрал его с дороги, в сугроб убрал, чтобы счистить [грязный] снег. Никто не знает, что было дальше. Ребёнка потом вытащили из сугроба, отчистили, и мы все счастливо оттуда ушли", — рассказала женщина.

Она добавила, что сама перепугалась и остолбенела, когда сын упал в лужу на проезжей части, а вот муж — нет. Также, по словам жительницы Зеленограда, в Сеть попало неполное видео. По её словам, после инцидента ребёнка отчистили от грязи, купили ему шоколадку и спокойно ушли домой. Женщина уверяет, что у них в семье всё в порядке и сына никто не бьёт. Её супруг в настоящее время находится на допросе.

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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, которое шокировало многих пользователей. На кадрах мальчик случайно спотыкается и падает, после чего пытается встать сам, но не успевает этого сделать: за куртку его хватает отец и бросает сына в сугроб. В комментариях пользователи предположили, что таким образом мужчина решил проучить ребёнка за то, что он испачкался.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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