Семилетняя девочка получила травму позвоночника на занятиях по скалолазанию в Петербурге

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка получила серьёзную травму во время занятий по скалолазанию в торговом центре. Следственные органы сейчас выясняют обстоятельства травмирования ребёнка, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего ребёнка организована доследственная проверка", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в СМИ появилась информация о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Приморском районе города, на занятиях по скалолазанию семилетняя девочка получила травму позвоночника. По некоторым данным, врачи диагностировали у неё компрессионный перелом шейного позвонка. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.