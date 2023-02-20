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20 февраля, 18:28

Семилетняя девочка получила травму позвоночника на занятиях по скалолазанию в Петербурге

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка получила серьёзную травму во время занятий по скалолазанию в торговом центре. Следственные органы сейчас выясняют обстоятельства травмирования ребёнка, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего ребёнка организована доследственная проверка", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в СМИ появилась информация о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Приморском районе города, на занятиях по скалолазанию семилетняя девочка получила травму позвоночника. По некоторым данным, врачи диагностировали у неё компрессионный перелом шейного позвонка. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что в Москве 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины во время прохождения страшного квеста. Также были опубликованы кадры инцидента, снятые на камеру видеонаблюдения в развлекательном заведении.

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Иван Косицын
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