Мальчик потерял родителей в тюменском ТЦ и решил идти 40 километров домой пешком
В Тюмени мальчик потерял родителей в ТЦ и решил пойти пешком домой в село
В Тюмени мальчик потерял своих родителей в торговом центре "Сити молл" и решил в одиночестве отправиться домой пешком. Правда, в областной центр семья приехала из села, расположенного в 40 километрах от города. Об этом пишет портал 72.ru.
Примечательно, что ребёнок пошёл не в ту сторону, а внимание на него обратила проезжавшая мимо женщина, которая решила отвезти потеряшку в отделение полиции. Правоохранители тут же связались с администрацией ТЦ, в которую уже обратились родители, заметившие "пропажу". Через некоторое время семья снова воссоединилась.
Ранее Лайф рассказывал, как в Хабаровском крае сотрудники полиции спасли мужчину, который после микроинсульта сутки провёл в автомобиле.
ТАСС / Ura.ru / Dmitry Tkachuk