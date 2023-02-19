Мальчик потерял родителей в тюменском ТЦ и решил идти 40 километров домой пешком

В Тюмени мальчик потерял своих родителей в торговом центре "Сити молл" и решил в одиночестве отправиться домой пешком. Правда, в областной центр семья приехала из села, расположенного в 40 километрах от города. Об этом пишет портал 72.ru .

Примечательно, что ребёнок пошёл не в ту сторону, а внимание на него обратила проезжавшая мимо женщина, которая решила отвезти потеряшку в отделение полиции. Правоохранители тут же связались с администрацией ТЦ, в которую уже обратились родители, заметившие "пропажу". Через некоторое время семья снова воссоединилась.