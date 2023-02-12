Пропавших на Сахалине двух мужчин и ребёнка нашли живыми
Двое мужчин и 15-летний ребёнок, уехавшие на снегоходах в район мыса Ламанон в Углегорском районе и пропавшие, найдены живыми. За ними уже собрались отправлять вертолёт со спасателями, но такая мера не понадобилась.
"Вылет вертолёта со спасателями на борту отложили, так как появилась информация, что потерявшиеся люди в Углегорском районе найдены", — рассказали Sakh.online в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Напомним, что тревогу забили после того, как двое мужчин и ребёнок сели на снегоходы, уехали кататься в район мыса Ламанон и не вернулись. Они долго не выходили на связь, в связи с чем были начаты наземные поиски и запланированы воздушные.
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