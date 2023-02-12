Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 февраля, 04:07

Пропавших на Сахалине двух мужчин и ребёнка нашли живыми

Двое мужчин и 15-летний ребёнок, уехавшие на снегоходах в район мыса Ламанон в Углегорском районе и пропавшие, найдены живыми. За ними уже собрались отправлять вертолёт со спасателями, но такая мера не понадобилась.

"Вылет вертолёта со спасателями на борту отложили, так как появилась информация, что потерявшиеся люди в Углегорском районе найдены", — рассказали Sakh.online в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Напомним, что тревогу забили после того, как двое мужчин и ребёнок сели на снегоходы, уехали кататься в район мыса Ламанон и не вернулись. Они долго не выходили на связь, в связи с чем были начаты наземные поиски и запланированы воздушные.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров