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12 февраля, 02:20

На Сахалине двое мужчин и ребёнок уехали на снегоходах и пропали

В Углегорском районе Сахалинской области пропали двое мужчин и ребёнок. В последний раз их видели катающимися на снегоходах. Родственники, спасатели, а также сотрудники местной администрации занимаются их поисками.

"Двое мужчин и ребёнок на двух снегоходах уехали вчера в район мыса Ламанон и не вернулись. На связь пропавшие также не выходили", — пишет Sakh.online.

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Новгородской области

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Новгородской области

Ранее в районе японской префектуры Эхиме столкнулись два сухогруза, в результате один из них затонул. При этом два человека пропали без вести.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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