На Сахалине двое мужчин и ребёнок уехали на снегоходах и пропали

В Углегорском районе Сахалинской области пропали двое мужчин и ребёнок. В последний раз их видели катающимися на снегоходах. Родственники, спасатели, а также сотрудники местной администрации занимаются их поисками.

"Двое мужчин и ребёнок на двух снегоходах уехали вчера в район мыса Ламанон и не вернулись. На связь пропавшие также не выходили", — пишет Sakh.online.