В Москве 13-летняя девочка получила травмы при прохождении хоррор-квеста

В Москве 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины во время прохождения страшного квеста. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"16 февраля 2023 года 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины во время прохождения квеста на Волгоградском проспекте. Девочке оказана медицинская помощь", — сказано в сообщении ведомства.

Девочка пострадала в хоррор-квесте в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Опубликованы кадры инцидента, снятые на камеру видеонаблюдения в развлекательном заведении. На них видно, как несколько подростков — участников квеста — продвигаются вглубь тёмной комнаты, после чего их пугает актёр. Дети пугаются, бегут обратно и врезаются в стену, некоторые из них падают друг на друга.

В прокуратуре указали, что дадут юридическую оценку действиям ответственных лиц. Речь идёт в том числе об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.