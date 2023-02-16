Петербургские врачи спасли жизнь беременной с очень редкой патологией

Заместитель главного врача Мариинской больницы по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Иван Соловьёв рассказал об уникальном случае спасения беременной пациентки. 27-летнюю петербурженку Елизавету, находившуюся на 25-й неделе беременности, доставили на скорой с подозрением на аппендицит, однако при осмотре был установлен точный диагноз: тонкокишечная спаечная непроходимость. Ситуацию осложняло то, что все диагностические обследования, включая рентген и КТ, беременным противопоказаны. Кроме того, нужно было правильно рассчитать отдельные виды анестезии для матери и ребёнка, пишет газета "Петербургский дневник".

"В плане хирургии никаких особых сложностей нет: с тонкокишечной непроходимостью мы встречаемся часто. Но в данном случае речь шла о беременной, причём на таком сроке, что родоразрешение практически неминуемо привело бы к инвалидизации ребёнка: слишком маленький срок для появления на свет", — отметил Соловьёв.

Елизавете сделали МРТ, а затем врачи собрались на консилиум. Было принято решение оперировать. В палату отправились Соловьёв и доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой госпитальной хирургии Педиатрического университета Михаил Ханевич.

"Она вся напряжённая, трясётся. Мы рассказываем, что будем оперировать. Она хватается за живот и начинает реветь: "Миша, если ты там умрёшь!.." Мы снова переглядываемся с Михаилом Ханевичем. Спрашиваем: "Ребёнка Миша зовут?" Она подтверждает. Ну раз так, значит, судьба. Смотрю на Ханевича: "Вы готовы?" Он кивает. Значит, Миша-большой будет спасать Мишу-маленького. И закрутился маховик", — рассказал Соловьёв.

В операции участвовало около 15 специалистов. При этом в соседнем зале всё было накрыто на тот случай, если придётся делать кесарево.

"Сделали небольшой разрез, произвели ревизию органов брюшной полости, выявили причину: было узлообразование тонкой кишки, очень редкая патология — кишка завязалась узлом вокруг своей оси на фоне спаечного процесса. В результате спайки были разделены, ребёнок не пострадал", — сказал Соловьёв, добавив, что операция длилась около двух часов.