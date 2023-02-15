Врачи онкоцентра Блохина спасли полуторагодовалых сестёр-двойняшек с редкой опухолью

Врачи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина лечат сестёр-близняшек из Чечни с редким и опасным заболеванием — лангергансоклеточным гистиоцитозом. Как пишет SHOT, Аяте и Айше всего год и семь месяцев, однако они уже на пути к самой важной победе в жизни. Весной прошлого года им диагностировали страшный недуг, а началось всё с обычной шишки под глазом.

Аята и Айша Атаевы. Видео © SHOT

"Первой обнаружили [рак] у Аяты. [Она] сильно плакала, дёргала за ухо, и под глазом появилась шишка — новообразование. В итоге попали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Тут [нам] сказали, что это онкология и её можно лечить. Через месяц приехали с Айшей, у неё [тоже] процесс начался, она температурила. Страшно было. Как тут не плакать, если твой ребёнок болеет, тем более онкологией", — поделилась мама девочек Аминат.

Как рассказала детский онколог центра Наталья Батанова, данное заболевание встречается редко — 5–8 детей на миллион. Причём в России данный случай, пожалуй, один из первых, описанных среди двойняшек. Благо что большая часть маленьких пациентов выздоравливает. У Аят и Айши недуг удалось распознать вовремя и сразу начать химиотерапию. Они уже завершают лечение и скоро полностью поправятся.

"Мы надеемся, что их ждёт счастливая жизнь, что они пойдут в детский сад, потом —в школу и будут прекрасно учиться, и [что] всё у них будет хорошо", — добавила врач.