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15 февраля, 17:32

Врачи онкоцентра Блохина спасли полуторагодовалых сестёр-двойняшек с редкой опухолью

Врачи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина лечат сестёр-близняшек из Чечни с редким и опасным заболеванием — лангергансоклеточным гистиоцитозом. Как пишет SHOT, Аяте и Айше всего год и семь месяцев, однако они уже на пути к самой важной победе в жизни. Весной прошлого года им диагностировали страшный недуг, а началось всё с обычной шишки под глазом.

Аята и Айша Атаевы. Видео © SHOT

"Первой обнаружили [рак] у Аяты. [Она] сильно плакала, дёргала за ухо, и под глазом появилась шишка — новообразование. В итоге попали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Тут [нам] сказали, что это онкология и её можно лечить. Через месяц приехали с Айшей, у неё [тоже] процесс начался, она температурила. Страшно было. Как тут не плакать, если твой ребёнок болеет, тем более онкологией", поделилась мама девочек Аминат.

Как рассказала детский онколог центра Наталья Батанова, данное заболевание встречается редко — 58 детей на миллион. Причём в России данный случай, пожалуй, один из первых, описанных среди двойняшек. Благо что большая часть маленьких пациентов выздоравливает. У Аят и Айши недуг удалось распознать вовремя и сразу начать химиотерапию. Они уже завершают лечение и скоро полностью поправятся.

"Мы надеемся, что их ждёт счастливая жизнь, что они пойдут в детский сад, потом —в школу и будут прекрасно учиться, и [что] всё у них будет хорошо", — добавила врач.

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А ранее Лайф рассказывал историю беременной россиянки, у которой врачи обнаружили рак шейки матки. Несмотря на третью стадию болезни и метастазы по всему телу, медики спасли мать и ребёнка.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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