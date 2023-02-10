Девушка два года игнорировала странный синяк на руке, пока не узнала, что это рак
JAMA Dermatology: Синяк на руке женщины оказался фиброгистиоцитарной липомой
Синяк, который оказался редкой опухолью. Фото © JAMA Network / American Medical Association
Медицинский журнал JAMA Dermatology опубликовал историю 30-летней пациентки, у которой на руке под видом обычного синяка скрывалась редкая опухоль.
Всё произошло после занятий акробатической йогой, где из-за одного неосторожного движения девушка вывихнула кисть. Травма несильно беспокоила, а на руке возник зеленоватый синяк. К врачам обратилась лишь спустя два года. Рентген показал, что в мягких тканях что-то есть. В итоге сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Она и подтвердила опасения врачей. Оказалось, что у пациентки прямо под кожей фиброгистиоцитарная липома — редкий вид опухоли, которая чаще всего образуется на стопе или лодыжке.
Согласно исследованиям, такие аномальные новообразования обычно доброкачественные и редко становятся раковыми. Точная причина возникновения этой опухоли неизвестна, однако, как считают впервые её описавшие врачи, новообразование может появиться из-за сильного воспаления после травмы. Другие учёные допускают, что повреждение кровеносных сосудов может стимулировать образование липомы.
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