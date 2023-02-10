Девушка два года игнорировала странный синяк на руке, пока не узнала, что это рак

Всё произошло после занятий акробатической йогой, где из-за одного неосторожного движения девушка вывихнула кисть. Травма несильно беспокоила, а на руке возник зеленоватый синяк. К врачам обратилась лишь спустя два года. Рентген показал, что в мягких тканях что-то есть. В итоге сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Она и подтвердила опасения врачей. Оказалось, что у пациентки прямо под кожей фиброгистиоцитарная липома — редкий вид опухоли, которая чаще всего образуется на стопе или лодыжке.