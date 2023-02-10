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10 февраля, 13:31

Девушка два года игнорировала странный синяк на руке, пока не узнала, что это рак

JAMA Dermatology: Синяк на руке женщины оказался фиброгистиоцитарной липомой

<p>Синяк, который оказался редкой опухолью. Фото © <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2800959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JAMA</a> Network / American Medical Association</p>

Синяк, который оказался редкой опухолью. Фото © JAMA Network / American Medical Association

Медицинский журнал JAMA Dermatology опубликовал историю 30-летней пациентки, у которой на руке под видом обычного синяка скрывалась редкая опухоль.

Всё произошло после занятий акробатической йогой, где из-за одного неосторожного движения девушка вывихнула кисть. Травма несильно беспокоила, а на руке возник зеленоватый синяк. К врачам обратилась лишь спустя два года. Рентген показал, что в мягких тканях что-то есть. В итоге сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Она и подтвердила опасения врачей. Оказалось, что у пациентки прямо под кожей фиброгистиоцитарная липома — редкий вид опухоли, которая чаще всего образуется на стопе или лодыжке.

Согласно исследованиям, такие аномальные новообразования обычно доброкачественные и редко становятся раковыми. Точная причина возникновения этой опухоли неизвестна, однако, как считают впервые её описавшие врачи, новообразование может появиться из-за сильного воспаления после травмы. Другие учёные допускают, что повреждение кровеносных сосудов может стимулировать образование липомы.

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А ранее Лайф рассказывал, какова вероятность развития рака после перенесённого коронавируса. Внештатный онколог Минздрава России поспешил заверить, что шансы крайне малы — не больше, чем после перенесённого гриппа.

Николь Вербер
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