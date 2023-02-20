В Самаре депутат спас хаски из колодца

Депутат Советского района городского округа Самара Василий Попов спас хаски, который случайно провалился в колодец в заброшенном здании. Об этом народный избранник рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Кадры спасения пса хаски из глубокого колодца. Видео © VK / Василий Попов

"Работаю собачьим спасателем. Доставал хаски из бетонного колодца в заброшенном здании в Самаре. Как собака туда попала, ума не приложу. Вытащил автомобильным тросом. Сделал петлю, накинул и вытащил", — написал Попов.

На видео с места видно, что депутат опустил петлю из автомобильного троса на дно ямы, где сидело животное. Потом всей командой пса попытались убедить, что он должен перешагнуть через ленту, чтобы поднять его на поверхность.

После вызволения хаски оказалось, что это девочка и у неё, по всей видимости, есть хозяева — на шее был розовый ошейник. После освобождения она убежала.