Кинолог объяснил, как себя вести, если питомец внезапно укусил хозяина

Если собака укусила хозяина, то прежде всего нужно строго подать команду "Нельзя!", "Нет!", "Фу!", показав животному, что так себя вести недопустимо. Вступать в физическое противоборство с псом не стоит. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если агрессивное поведение вызвано болезненными ощущениями, то после резкой команды следует убрать от животного руки и успокоить его. При этом не стоит трогать проблемное место до визита к ветеринару. А если пёс укусил хозяина из-за стресса, нужно подумать, чего испугался питомец, чтобы этого не повторилось. Ситуацию нельзя оставлять без контроля, так как иначе это может привести к несчастным случаям, подчеркнул Голубев. Если хозяин понимает, что не может справиться с агрессией собаки самостоятельно, ему стоит обратиться за помощью к инструктору-дрессировщику.

"Собаковод должен чётко понимать, что такое поведение — не норма и нужно обязательно разобраться с этой проблемой. В первую очередь нужно отдавать себе отчёт в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у неё нет плана мести, она не старается кого-то проучить. Укус — это одна из нормальных реакций собаки на происходящее, и для того, чтобы исправить ситуацию и скорректировать поведение, необходимо понимать его причину", — рассказал специалист.

По его мнению, одной из самых распространённых ситуаций является укус хозяина во время игры. Как только щенок проявил агрессию, ему надо дать понять, что такое поведение неприемлемо. В таком случае Голубев советует прекратить игру и не возвращаться к ней, пока животное не успокоится. Эксперт призвал не кричать на собаку и не поднимать на неё руку.