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14 марта, 11:23

Кинолог объяснил, как себя вести, если питомец внезапно укусил хозяина

Кинолог Голубев призвал не вступать в противоборство с собакой, если она укусила хозяина

Если собака укусила хозяина, то прежде всего нужно строго подать команду "Нельзя!", "Нет!", "Фу!", показав животному, что так себя вести недопустимо. Вступать в физическое противоборство с псом не стоит. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если агрессивное поведение вызвано болезненными ощущениями, то после резкой команды следует убрать от животного руки и успокоить его. При этом не стоит трогать проблемное место до визита к ветеринару. А если пёс укусил хозяина из-за стресса, нужно подумать, чего испугался питомец, чтобы этого не повторилось. Ситуацию нельзя оставлять без контроля, так как иначе это может привести к несчастным случаям, подчеркнул Голубев. Если хозяин понимает, что не может справиться с агрессией собаки самостоятельно, ему стоит обратиться за помощью к инструктору-дрессировщику.

"Собаковод должен чётко понимать, что такое поведение — не норма и нужно обязательно разобраться с этой проблемой. В первую очередь нужно отдавать себе отчёт в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у неё нет плана мести, она не старается кого-то проучить. Укус — это одна из нормальных реакций собаки на происходящее, и для того, чтобы исправить ситуацию и скорректировать поведение, необходимо понимать его причину", — рассказал специалист.

По его мнению, одной из самых распространённых ситуаций является укус хозяина во время игры. Как только щенок проявил агрессию, ему надо дать понять, что такое поведение неприемлемо. В таком случае Голубев советует прекратить игру и не возвращаться к ней, пока животное не успокоится. Эксперт призвал не кричать на собаку и не поднимать на неё руку.

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Shutterstock

Никита Осипов
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