В России предложили поставить на учёт всех собак

Совет по правам человека при Президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба СПЧ. Там отметили, что ранее глава совета Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы утвердить их на федеральном уровне.

"По итогам обсуждения совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", — говорится в сообщении.

СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, поскольку нередко имеет место безответственное отношение хозяина к питомцу, ввести систему регистрационного учёта всех собак в РФ, предусмотрев переходный период её внедрения, а также установить для владельцев крупных животных требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с хвостатыми.

"[Предлагается] изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека, кратно увеличить количество площадок для выгула и дрессировки собак в крупных городах, в том числе возложив обязанность их создания на девелоперов", — добавили в СПЧ.

Также в документе говорится о поддержке усилий кинологического сообщества для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков. Ещё члены совета считают необходимым популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.