Собачников могут обязать использовать бумажные пакеты для отходов питомцев

Общероссийская общественная организация "Российское экологическое общество" обратилась к Российскому экологическому оператору с предложением обязать собачников выбрасывать экскременты своих питомцев в бумажные пакеты вместо пластиковых, сообщил телеканал "360". Активисты считают, что это поможет прекратить попадание в окружающую среду микропластика, а также компостировать такие отходы.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сортировочные машины иногда пропускают мелкие пакеты или же куски пластика всё равно остаются в отходах.

"Это грозит попаданием микропластика в окружающую среду. Далее идёт этап отсеивания тех отходов, которые уйдут на компост. Чтобы пройти такой отсев, длина и ширина предмета, как правило, не должны превышать семи сантиметров. Соответственно, инициатива с переходом на небольшие бумажные пакеты, которые тоже компостируются, рациональна. Главное, чтобы на них не было слоёв пластика, только целлюлоза", — сказал он и добавил, что после обсуждения инициативы последует процесс её узаконивания.

В своём письме общественники подчеркнули растущее число собак в России: за три последних года их стало больше на 21%, а объём ежегодно производимых питомцами экскрементов может составлять четыре миллиона тонн.