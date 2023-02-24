Россиянам рассказали, как часто нужно приводить собаку на осмотр к ветеринару
Ветеринар-онколог Каблуков: Пожилых собак нужно приводить на осмотр раз в полгода
Собаку, которой меньше десяти лет, нужно приводить на осмотр в ветклинику раз в год, а вот пожилых показывать специалистам следует чаще. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал ветеринар-онколог Александр Каблуков.
"До десяти лет мы рекомендуем показывать животное врачу раз в год: делать прививки, брать анализы крови, проводить осмотр и УЗИ брюшной полости", — сообщил он.
По словам Каблукова, также молодым питомцам иногда делают рентгенограммы лёгких, но такой метод неинформативен для обнаружения рака или метастазов. Пожилое животное следует показывать ветеринарам раз в полгода.
Ранее ветеринар Богдан Галкин объяснил, что необходимость тёплой одежды для собаки зависит от породы питомца. По его словам, крупные животные, которые обитают на улице, сами привыкают к меняющимся условиям. Однако большинство собак выведены искусственно, поэтому к холоду не приспособлены.