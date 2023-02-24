Россиянам рассказали, как часто нужно приводить собаку на осмотр к ветеринару

Собаку, которой меньше десяти лет, нужно приводить на осмотр в ветклинику раз в год, а вот пожилых показывать специалистам следует чаще. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал ветеринар-онколог Александр Каблуков.

"До десяти лет мы рекомендуем показывать животное врачу раз в год: делать прививки, брать анализы крови, проводить осмотр и УЗИ брюшной полости", — сообщил он.

По словам Каблукова, также молодым питомцам иногда делают рентгенограммы лёгких, но такой метод неинформативен для обнаружения рака или метастазов. Пожилое животное следует показывать ветеринарам раз в полгода.