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24 февраля, 09:35

Россиянам рассказали, как часто нужно приводить собаку на осмотр к ветеринару

Ветеринар-онколог Каблуков: Пожилых собак нужно приводить на осмотр раз в полгода

Собаку, которой меньше десяти лет, нужно приводить на осмотр в ветклинику раз в год, а вот пожилых показывать специалистам следует чаще. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал ветеринар-онколог Александр Каблуков.

"До десяти лет мы рекомендуем показывать животное врачу раз в год: делать прививки, брать анализы крови, проводить осмотр и УЗИ брюшной полости", — сообщил он.

По словам Каблукова, также молодым питомцам иногда делают рентгенограммы лёгких, но такой метод неинформативен для обнаружения рака или метастазов. Пожилое животное следует показывать ветеринарам раз в полгода.

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Ранее ветеринар Богдан Галкин объяснил, что необходимость тёплой одежды для собаки зависит от породы питомца. По его словам, крупные животные, которые обитают на улице, сами привыкают к меняющимся условиям. Однако большинство собак выведены искусственно, поэтому к холоду не приспособлены.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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