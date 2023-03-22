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22 марта, 12:24

Петербургские депутаты нашли способ сократить число нападений собак на людей

Петербургские депутаты предложили запретить выгул собак потенциально опасных пород без намордников

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили запретить выгуливать собак потенциально опасных пород без намордников и поводков. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Согласно инициативе парламентариев, свободно выгуливать таких животных можно будет только на частной территории. С помощью этой меры депутаты планируют снизить число нападений собак на людей и их питомцев. В официальный перечень внесено 12 пород потенциально опасных собак и их метисы.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге питбуль без поводка и намордника покусал девятилетнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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ТАСС / DPA / Christina Sabrowsky

Никита Никонов
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