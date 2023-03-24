На Камчатке пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде, чтобы спасти девочку с льдины

В Вилючинске отважный пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребёнка с оторвавшейся льдины, которую уносило от берега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

По информации ведомства, дети играли на льду у берега, когда одна из льдин, на которой находилась девочка около 10 лет, откололась. Увидевшие это очевидцы немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место происшествия, один из пожарных, Николай Шаров, снял спецодежду и, опоясавшись верёвкой, поплыл за ребёнком.

Добравшись до льдины, он отбуксировал её вместе с перепуганной девочкой к пирсу. Льдина успела отплыть от берега на 40 метров. В МЧС уточнили, что глубина на том месте довольно серьёзная, а температура воды крайне низкая.