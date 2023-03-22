В Набережных Челнах 5-летний мальчик спас жизнь своей маме во время приступа астмы

В Набережных Челнах смышлёный пятилетний малыш спас жизнь своей маме, которая начала задыхаться во время приступа астмы. Как сообщает "КП-Казань", в тот вечер Надежда спокойно занималась домашними делами, а маленький Саша играл в мобильном телефоне, когда женщине вдруг стало плохо.

"Всё началось с кашля. Одним ингалятором побрызгала — не помогло, другим — тоже пользы не было. В итоге я начала задыхаться, началась одышка. В таких случаях сын всегда спрашивает: "Мама, тебе плохо?" В тот день я не могла отвечать на его вопросы, тогда он выбежала в коридор и начал кричать: "Помогите! Маме плохо, она задыхается", — приводит рассказ Надежды kp.ru.

Через дверь от семьи Созоновых живёт соседка, которая тоже страдает астмой и знает, как помочь пациенту с такими симптомами. Она уже не раз приходила на зов маленького Саши, когда у его мамы обострялся приступ, но на этот раз дома её не оказалось и на помощь к Созоновым никто не пришёл. Тогда мальчик понял — надо вызывать скорую.

Несмотря на свой малолетний возраст, Саша смог набрать номер, назвать оператору свои имя и фамилию, указать домашний адрес, а также чётко рассказать, что произошло. Врачи приехали очень быстро и оказали Надежде помощь на месте, а маленький герой внимательно следил за действиями медиков — вдруг пригодится.