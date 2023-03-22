Врачи спасли от инвалидности маленькую непоседу, сунувшую руку в барабан стиралки

Подмосковные врачи оказали помощь очень любопытной двухлетней девочке, которая сунула руку в крутящийся барабан стиральной машины. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, отец маленькой пациентки занимался ремонтом бытовой техники. Машинка была разобрана, а вот механизм барабана работал. Непонятный движущийся объект очень заинтересовал непоседу. Трагический инцидент развернулся в считаные секунды — девочка подбежала и сунула руку к краю барабана.

Врачи диагностировали у малышки перелом пальца и ушиб мягких тканей. Фото © Минздрав Московской области

Врачи диагностировали у малышки перелом пальца и ушиб мягких тканей. Но наибольшую опасность представлял некроз, который развился из-за сильного отёка.

"Из-за ушиба возникла подкожная гематома на тыльной стороне руки, которая передавила сосуды, эпителизация тканей нарушилась — кожа не восстанавливалась", — пояснил врач – травматолог-ортопед Сергей Звонарев.

Лечили маленькую пациентку так: сначала удалили некротические ткани кисти, а потом провели остеосинтез основной фаланги кисти. Девочке также назначили противоотёчную и антибактериальную терапию, и это помогло — сейчас малютку уже выписали из больницы. Она идёт на поправку и, говорят, стала вести себя осторожнее.