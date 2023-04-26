В Петербурге врачи борются за жизнь школьницы, которая угодила под автокран, перебегая дорогу

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию после наезда автокрана. В результате ДТП школьница, в частности, получила открытую рану головы, сообщил Лайфу источник.

Момент ДТП в Петербурге, где девочку сбил автокран. Видео © LIFE

По нашим данным, инцидент произошёл днём 26 апреля на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Юрия Гагарина. На кадрах видно, что девочка решает перебежать дорогу на красный сигнал светофора. При этом остальные пешеходы, стоявшие рядом с ней, продолжали ожидать зелёного света. Как только девочка вступает на дорогу, её тут же сбивает автокран, за рулём которого был 41-летний мужчина. По всей видимости, водитель попросту не успел затормозить перед ребёнком.

В результате ребёнка экстренно госпитализировали с открытой травмой головы. За её жизнь борются врачи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.