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26 апреля, 18:48

В Петербурге врачи борются за жизнь школьницы, которая угодила под автокран, перебегая дорогу

В Петербурге автокран сбил перебегавшую на красный 12-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию после наезда автокрана. В результате ДТП школьница, в частности, получила открытую рану головы, сообщил Лайфу источник.

Момент ДТП в Петербурге, где девочку сбил автокран. Видео © LIFE

По нашим данным, инцидент произошёл днём 26 апреля на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Юрия Гагарина. На кадрах видно, что девочка решает перебежать дорогу на красный сигнал светофора. При этом остальные пешеходы, стоявшие рядом с ней, продолжали ожидать зелёного света. Как только девочка вступает на дорогу, её тут же сбивает автокран, за рулём которого был 41-летний мужчина. По всей видимости, водитель попросту не успел затормозить перед ребёнком.

В результате ребёнка экстренно госпитализировали с открытой травмой головы. За её жизнь борются врачи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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А ранее Лайф сообщал, что в Петербурге лихач сбил четырёхлетнего малыша, сбежавшего от мамы с детской площадки. В итоге ребёнка в тяжёлом состоянии увезли в больницу. По нашим данным, водитель с начала прошлого года 23 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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