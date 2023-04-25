В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик убежал с детской площадки от матери и попал под колёса автомобиля, сообщил источник Лайфу.

В Петербурге лихач сбил четырёхлетнего малыша, сбежавшего от мамы с детской площадки. Видео © LIFE

Инцидент произошёл 24 апреля во дворе одного из домов на улице Коммуны. На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, что ребёнок выбегает на проезжую часть между домом и площадкой. По всей видимости, водитель на чёрном "ауди" просто не успел заметить малыша и на скорости сбил его. От сильного удара мальчика отбросило на пару метров. После этого к нему подбежала мать, водитель и другие дети.

По нашим данным, ребёнка с черепно-мозговой травмой, переломами и рваными ранами лица доставили в больницу. В отношении 35-летнего водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Известно, что мужчина с начала прошлого года 23 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.