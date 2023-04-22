Москвич на "Форде" дважды переехал потерявшую сознание бабушку

В Москве 40-летний водитель "Форда" совершил двойной наезд на пожилую женщину, упавшую на дорогу из-за плохого самочувствия. Женщина погибла от полученных травм. Видео жуткого происшествия публикует столичный Дептранс.

Момент наезда на пожилую москвичку. Видео © t.me / Дептранс Москвы

ЧП произошло во дворе на Паршина, 19 в районе Хорошёво-Мнёвники. По данным столичной прокуратуры, 87-летняя пострадавшая после ДТП была оперативно госпитализирована в медучреждение, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

"Прокуратура СЗАО поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения по ст. 264 УК РФ", — заявили в ведомстве и допустили возбуждение уголовного дела по факту трагедии.