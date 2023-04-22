Шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске
ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске. Фото © ГИБДД Челябинска
На пересечении Комсомольского проспекта и Солнечной улицы в Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в легковой автомобиль Mitsubishi и опрокинулась, пострадали шесть человек. Детали ДТП сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу.
"Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 22 апреля в 11:10 по местному времени [09:10 мск] в городе Челябинске напротив дома 70в по Комсомольскому проспекту. <…> Произошло опрокидывание маршрутного автобуса, в результате ДТП медицинская помощь оказана шестерым пассажирам маршрутного автобуса", — уточнили в пресс-службе.
Ранее иномарка насмерть сбила людей и въехала в грузовик на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области. Жертвами стали работники дорожной службы, которые в этот момент ремонтировали участок проезжей части.