Шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске

На пересечении Комсомольского проспекта и Солнечной улицы в Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в легковой автомобиль Mitsubishi и опрокинулась, пострадали шесть человек. Детали ДТП сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу.

"Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 22 апреля в 11:10 по местному времени [09:10 мск] в городе Челябинске напротив дома 70в по Комсомольскому проспекту. <…> Произошло опрокидывание маршрутного автобуса, в результате ДТП медицинская помощь оказана шестерым пассажирам маршрутного автобуса", — уточнили в пресс-службе.