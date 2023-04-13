КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 15:12

Под Челябинском иномарка насмерть сбила дорожных рабочих и въехала в грузовик

На автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области водитель иномарки сбил людей и въехал в грузовик. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба управления ГИБДД РФ по региону.

  • Последствия ДТП на Урале с иномаркой и грузовиком. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
    Последствия ДТП на Урале с иномаркой и грузовиком. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
  • Последствия ДТП на Урале с иномаркой и грузовиком. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
    Последствия ДТП на Урале с иномаркой и грузовиком. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Последствия ДТП на Урале с иномаркой и грузовиком. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

1 / 2

По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель "тойоты" наехал на двух работников дорожной службы, которые ремонтировали участок проезжей части. Затем он въехал в стоящий впереди грузовик, в котором был третий сотрудник организации. В результате погибло четыре человека.

"Погибли четверо участников инцидента: двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля Toyota. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства смертельного ДТП", — говорится в сообщении.

Российский турист попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам в Таиланде

Российский турист попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам в Таиланде

Ранее в Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом на улице 40 лет Победы и загорелся. Водитель погиб на месте.

Обложка ©

VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Светлана Оперук
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров