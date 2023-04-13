Под Челябинском иномарка насмерть сбила дорожных рабочих и въехала в грузовик

На автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области водитель иномарки сбил людей и въехал в грузовик. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба управления ГИБДД РФ по региону.





По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель "тойоты" наехал на двух работников дорожной службы, которые ремонтировали участок проезжей части. Затем он въехал в стоящий впереди грузовик, в котором был третий сотрудник организации. В результате погибло четыре человека.

"Погибли четверо участников инцидента: двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля Toyota. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства смертельного ДТП", — говорится в сообщении.