КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 13:32

Российский турист попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам в Таиланде

Россиянин на мотоцикле подрезал Человека-ракету Эрика Тебуля в Таиланде

Ехавший на мотоцикле российский турист Олег Афанасенко столкнулся с бывшим чемпионом мира по мотогонкам и обладателем нескольких рекордов скорости Эриком Тебулем. ДТП произошло в Таиланде, пишет издание The Thaiger.

Авария случилась недалеко от Пхукета, оба пострадавших были за рулём мотоциклов "Хонда". Француз Тебуль направлялся к пляжу Камала, а россиянин двигался в противоположном направлении.

"Оба прошли проверку на трезвость. Тебуль получил травму правой руки, его отправили в больницу. Свидетели предположили, что россиянин подрезал француза на повороте", — отмечает издание.

Подробности о состоянии Афанасенко не указываются. Оба мотоцикла были доставлены в участок, полицейские осматривают дорогу и берут показания для проведения расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.

Российский турист насмерть разбился на скутере в Таиланде

Российский турист насмерть разбился на скутере в Таиланде

Добавим, что 60-летний Эрик Тебуль, известный в мотосообществе как Человек-ракета, недавно побил мировой рекорд скорости в заезде на четверть мили. Свой первый чемпионский титул мотогонщик выиграл в 1983 году.

Ранее сообщалось, что отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова попал в ДТП и скончался уже в больнице. Авария произошла на 540-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • таиланд
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров