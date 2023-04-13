Российский турист попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам в Таиланде

Ехавший на мотоцикле российский турист Олег Афанасенко столкнулся с бывшим чемпионом мира по мотогонкам и обладателем нескольких рекордов скорости Эриком Тебулем. ДТП произошло в Таиланде, пишет издание The Thaiger.

Авария случилась недалеко от Пхукета, оба пострадавших были за рулём мотоциклов "Хонда". Француз Тебуль направлялся к пляжу Камала, а россиянин двигался в противоположном направлении.

"Оба прошли проверку на трезвость. Тебуль получил травму правой руки, его отправили в больницу. Свидетели предположили, что россиянин подрезал француза на повороте", — отмечает издание.

Подробности о состоянии Афанасенко не указываются. Оба мотоцикла были доставлены в участок, полицейские осматривают дорогу и берут показания для проведения расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.

Добавим, что 60-летний Эрик Тебуль, известный в мотосообществе как Человек-ракета, недавно побил мировой рекорд скорости в заезде на четверть мили. Свой первый чемпионский титул мотогонщик выиграл в 1983 году.