Российский турист насмерть разбился на скутере в Таиланде
Phuket News: 36-летний российский турист погиб в Таиланде в ДТП со скутером
Место ДТП, где погиб российский турист. Обложка © Полиция Таиланда
В Таиланде российский турист погиб, разбившись на скутере. Об этом сообщает газета Phuket News.
Инцидент произошёл 8 апреля на просёлочной дороге в центре Пхукета. Двое братьев из РФ попали в аварию, когда ехали посмотреть водопад Банг-Пэ. Находившийся за рулём старший брат погиб на месте, младший был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что мужчина просто не справился с управлением на незнакомой просёлочной дороге. Недорогой мотоциклетный шлем его не спас, отмечает издание.
"На месте событий полицейские и спасатели обнаружили повреждённый скутер Honda Click, а рядом с ним – тело 36-летнего россиянина Максима Ф. Мужчина в момент ДТП был в шлеме, но это его не спасло. На фото с место событий видна кровоточащая рана на лбу", — пишет газета.
Ранее Лайф рассказывал, как российские туристы на машине сорвались в овраг глубиной 25 метров на Бали и выжили. Причиной ДТП стал отказ тормозов, из-за которого водитель не смог справиться с управлением.