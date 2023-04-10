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10 апреля, 07:16

Российский турист насмерть разбился на скутере в Таиланде

Phuket News: 36-летний российский турист погиб в Таиланде в ДТП со скутером

<p>Место ДТП, где погиб российский турист. Обложка © Полиция Таиланда</p>

Место ДТП, где погиб российский турист. Обложка © Полиция Таиланда

В Таиланде российский турист погиб, разбившись на скутере. Об этом сообщает газета Phuket News.

Инцидент произошёл 8 апреля на просёлочной дороге в центре Пхукета. Двое братьев из РФ попали в аварию, когда ехали посмотреть водопад Банг-Пэ. Находившийся за рулём старший брат погиб на месте, младший был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что мужчина просто не справился с управлением на незнакомой просёлочной дороге. Недорогой мотоциклетный шлем его не спас, отмечает издание.

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"На месте событий полицейские и спасатели обнаружили повреждённый скутер Honda Click, а рядом с ним – тело 36-летнего россиянина Максима Ф. Мужчина в момент ДТП был в шлеме, но это его не спасло. На фото с место событий видна кровоточащая рана на лбу", — пишет газета.

Ранее Лайф рассказывал, как российские туристы на машине сорвались в овраг глубиной 25 метров на Бали и выжили. Причиной ДТП стал отказ тормозов, из-за которого водитель не смог справиться с управлением.

Никита Никонов

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