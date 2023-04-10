Российский турист насмерть разбился на скутере в Таиланде

В Таиланде российский турист погиб, разбившись на скутере. Об этом сообщает газета Phuket News.

Инцидент произошёл 8 апреля на просёлочной дороге в центре Пхукета. Двое братьев из РФ попали в аварию, когда ехали посмотреть водопад Банг-Пэ. Находившийся за рулём старший брат погиб на месте, младший был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что мужчина просто не справился с управлением на незнакомой просёлочной дороге. Недорогой мотоциклетный шлем его не спас, отмечает издание.

"На месте событий полицейские и спасатели обнаружили повреждённый скутер Honda Click, а рядом с ним – тело 36-летнего россиянина Максима Ф. Мужчина в момент ДТП был в шлеме, но это его не спасло. На фото с место событий видна кровоточащая рана на лбу", — пишет газета.