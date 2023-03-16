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16 марта, 16:45

Россиянин погиб из-за схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии

На горнолыжном курорте в Швейцарии погиб россиянин в результате схода лавины, прокуратура приступила к расследованию трагедии. Об этом сообщает полиция кантона Вале.

"В среду, 15 марта 2023 года, сильная лавина сошла за пределами горнолыжных трасс в коммуне Нанда. Была развёрнута крупная спасательная операция. Погиб один лыжник… Скончавшийся является 58-летним гражданином России", уточнили правоохранители.

Информация о возможном сходе лавины поступила незадолго до полудня. Предстоит выяснить, были ли приняты меры к оповещению населения. В поисково-спасательной операции участвовали восемь вертолётов, кинологи и полицейские. На данный момент о других жертвах не сообщалось.

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Ранее сообщалось, что внук основателя французской корпорации Auchan ("Ашан") Жерара Мюлье Гийом погиб при сходе лавины в долине Морьен в департаменте Савойя.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Татьяна Миссуми
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