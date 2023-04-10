Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП

Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова попал в ДТП и скончался уже в больнице. Об этом пишет Mash.

Авария произошла сегодня утром на 540-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Столкнулись несколько легковушек. Скорая увезла 56-летнего Казбека Сидакова, но спасти его не удалось. Мужчина прославился на всю страну, когда искренне радовался победе сына на Играх в Токио два года назад. Mash напоминает о трогательных кадрах родительской гордости.

Казбек Сидаков радуется победе сына в Токио. Видео © Mash

"Заурбек — олимпийский чемпион! О чём я мечтал, что я хотел, всё — я всё в жизни видел. Это самый лучший момент в моей жизни!" — воскликнул мужчина после награждения спортсмена.