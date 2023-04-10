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10 апреля, 13:11

Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП

<p>ДТП с Казбеком Сидаковым. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/43111" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

ДТП с Казбеком Сидаковым. Фото © Mash

Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова попал в ДТП и скончался уже в больнице. Об этом пишет Mash.

Авария произошла сегодня утром на 540-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Столкнулись несколько легковушек. Скорая увезла 56-летнего Казбека Сидакова, но спасти его не удалось. Мужчина прославился на всю страну, когда искренне радовался победе сына на Играх в Токио два года назад. Mash напоминает о трогательных кадрах родительской гордости.

Казбек Сидаков радуется победе сына в Токио. Видео © Mash

"Заурбек — олимпийский чемпион! О чём я мечтал, что я хотел, всё — я всё в жизни видел. Это самый лучший момент в моей жизни!" воскликнул мужчина после награждения спортсмена.

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Ранее сообщалось, что в посёлке городского типа Духовницкое Саратовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины. Пострадали пятеро детей и трое взрослых.

Татьяна Миссуми
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