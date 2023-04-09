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9 апреля, 18:36

Пять детей и трое взрослых пострадали в жутком ДТП с пожарной машиной под Саратовом

В ДТП с пожарной машиной и легковушкой под Саратовом пострадало 8 человек

<p>Место ДТП в Духовницком. Фото © VK / <a href="https://vk.com/incident_64" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Саратов Инцидент"</a></p>

Место ДТП в Духовницком. Фото © VK / "Саратов Инцидент"

В посёлке городского типа Духовницкое Саратовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По его словам, пострадали пять детей и трое взрослых.

Место ДТП в Духовницком. Фото © VK / "Саратов Инцидент"

Место ДТП в Духовницком. Фото © VK / "Саратов Инцидент"

"В 16:52 (15:52 мск), посёлок Духовницкое, перекрёсток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, жители посёлка Духовницкое", написал он в своём телеграм-канале.

Среди детей пострадали пятеро мальчиков в возрасте от семи месяцев до девяти лет, трое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Взрослые от поездки в медучреждение отказались.

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Матвей Константинов
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