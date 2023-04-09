Пять детей и трое взрослых пострадали в жутком ДТП с пожарной машиной под Саратовом

В посёлке городского типа Духовницкое Саратовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По его словам, пострадали пять детей и трое взрослых.

Место ДТП в Духовницком. Фото © VK / "Саратов Инцидент"

"В 16:52 (15:52 мск), посёлок Духовницкое, перекрёсток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, жители посёлка Духовницкое", — написал он в своём телеграм-канале.

Среди детей пострадали пятеро мальчиков в возрасте от семи месяцев до девяти лет, трое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Взрослые от поездки в медучреждение отказались.