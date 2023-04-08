В Екатеринбурге пьяный водитель фуры протаранил семь машин
Два человека пострадали в результате массового ДТП с фурой в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека и восемь машин. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло ночью в екатеринбургском районе Вторчермет. Водитель грузовика, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ладой", а затем и с выезжавшим со двора "хёндаем". После этого фура влетела на территорию девятиэтажного дома и врезалась в пять припаркованных авто.
По данным журналистов, один из очевидцев снял видео, на котором водителю задают вопрос, пьян ли он. Тот ничего не ответил и скрылся за машину, покачнувшись. Как сообщили в ГИБДД, его состояние ещё предстоит выяснить. В результате происшествия водитель "лады" получил сотрясение мозга и ушиб позвоночника, а сидевший за рулём "хёндая" — черепно-мозговую травму и ушибы лица.
Ранее пьяный водитель без прав на скорости влетел в продуктовый магазин в Пятигорске. Он отделался ссадинами, а вот его пассажир получил перелом плеча и травму головы. Момент ДТП попал на видео.