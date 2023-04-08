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8 апреля, 05:33

В Екатеринбурге пьяный водитель фуры протаранил семь машин

Два человека пострадали в результате массового ДТП с фурой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека и восемь машин. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © E1.ru
  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © E1.ru
  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
  • Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru
    Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © VK / E1.ru

Последствия массового ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото © E1.ru

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ДТП произошло ночью в екатеринбургском районе Вторчермет. Водитель грузовика, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ладой", а затем и с выезжавшим со двора "хёндаем". После этого фура влетела на территорию девятиэтажного дома и врезалась в пять припаркованных авто.

По данным журналистов, один из очевидцев снял видео, на котором водителю задают вопрос, пьян ли он. Тот ничего не ответил и скрылся за машину, покачнувшись. Как сообщили в ГИБДД, его состояние ещё предстоит выяснить. В результате происшествия водитель "лады" получил сотрясение мозга и ушиб позвоночника, а сидевший за рулём "хёндая" — черепно-мозговую травму и ушибы лица.

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Обложка ©

E1.ru

Светлана Оперук
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