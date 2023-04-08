В Екатеринбурге пьяный водитель фуры протаранил семь машин

В Екатеринбурге пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека и восемь машин. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.













ДТП произошло ночью в екатеринбургском районе Вторчермет. Водитель грузовика, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ладой", а затем и с выезжавшим со двора "хёндаем". После этого фура влетела на территорию девятиэтажного дома и врезалась в пять припаркованных авто.