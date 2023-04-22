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22 апреля, 07:30

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Башкирии достигло 11

Один человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

<p>Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-209104150_1724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Башкортостана</a></p>

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Один человек погиб в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии. Фото © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Авария произошла сегодня около 9 утра по местному времени в Дюртюлинском районе на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск. Там столкнулись Mazda CX-9 и автобус Peugeot Boxer с 14 пассажирами. В итоге водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в МЧС республики, спутница погибшего и 10 пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с различными травмами. Разлива топлива нет, организовано реверсивное движение.

В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

Ранее иномарка насмерть сбила людей и въехала в грузовик на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области. Жертвами стали работники дорожной службы, которые в этот момент ремонтировали участок проезжей части.

Николь Вербер
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