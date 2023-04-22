Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Башкирии достигло 11
Один человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии
Один человек погиб в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария произошла сегодня около 9 утра по местному времени в Дюртюлинском районе на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск. Там столкнулись Mazda CX-9 и автобус Peugeot Boxer с 14 пассажирами. В итоге водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм.
Как сообщили в МЧС республики, спутница погибшего и 10 пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с различными травмами. Разлива топлива нет, организовано реверсивное движение.
Ранее иномарка насмерть сбила людей и въехала в грузовик на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области. Жертвами стали работники дорожной службы, которые в этот момент ремонтировали участок проезжей части.