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22 апреля, 09:10

Уснул за рулём: Погибшим в ДТП с автобусом в Башкирии оказался судья Верховного суда

Погибшим в ДТП в Башкирии оказался судья Верховного суда республики Власов

Погибшим в результате сегодняшнего ДТП на дороге Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии оказался судья Верховного суда республики Андрей Власов. Личность жертвы выяснил Mash Batash.

19-й километр автодороги Дюртюли – Нефтекамск, где произошло смертельное ДТП. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

По предварительной версии, Власов уснул за рулём. В итоге его Mazda выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом Peugeot, который, по данным МЧС, следовал по маршруту Уфа – Ижевск.

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Напомним, в результате ДТП на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск пострадало более десяти человек, в том числе пассажирка "мазды", и были госпитализированы в ближайшую больницу. На место были направлены силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, а также другие экстренные службы.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Николь Вербер
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