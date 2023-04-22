Уснул за рулём: Погибшим в ДТП с автобусом в Башкирии оказался судья Верховного суда

По предварительной версии, Власов уснул за рулём. В итоге его Mazda выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом Peugeot, который, по данным МЧС, следовал по маршруту Уфа – Ижевск.

Напомним, в результате ДТП на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск пострадало более десяти человек, в том числе пассажирка "мазды", и были госпитализированы в ближайшую больницу. На место были направлены силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, а также другие экстренные службы.