Жёсткое ДТП с байкером, женщиной и ребёнком в Подмосковье попало на видео

В подмосковном городе Озёры мотоциклист сбил женщину с ребёнком, переходивших дорогу по пешеходному переходу с велосипедами в руках. Как сообщает Mash, в результате аварии чудом все остались живы.

По данным телеграм-канала, байкер не сбросил скорость перед пешеходным переходом, однако перед столкновением он завалил байк на бок. В результате 57-летнюю женщину подбросило вверх и, перелетев мотоцикл, она упала. Её внука, шестилетнего мальчика, мотоцикл протащил ещё на пять-семь метров вперёд.

Все трое, включая виновника аварии, попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. У женщины также сломаны обе голени.