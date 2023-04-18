Авто детского экс-омбудсмена Тувы влетело в школьный автобус, в котором ехало 16 детей

В Туве пострадали 12 школьников при столкновении машины экс-уполномоченной по правам детей с автобусом. Причём сама бывшая омбудсмен Сайзана Товуу за рулём не была. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.





ДТП произошло на автодороге Р-257 недалеко от города Кызыла. Машина экс-омбусмена выехала на встречную полосу и врезалась в школьный автобус, в котором было 16 детей. В этот момент автомобилем управлял мировой судья Улуг-Хемского района Юрий Товуу, который, предположительно, является мужем владелицы иномарки. Сразу же после аварии он скрылся с места, но спустя некоторое время мужчину задержали полицейские.

Сайзана Товуу не стала комментировать обстоятельства инцидента, ровно как и администрация республики. Телеграм-канал также отмечает, что омбудсмен Тывы подала в отставку со своей должности в конце марта 2023 года после истории со старшеклассниками, которые насиловали мальчика на протяжении десяти дней.