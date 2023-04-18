КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 13:20

Лайф публикует момент аварии с телеведущим Дибровым на северо-востоке Москвы

Российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. В распоряжении Лайфа оказался момент аварии.

Момент аварии с Дибровым на Звёздном бульваре в Москве. Видео © LIFE

По нашим данным, 63-летний телеведущий за рулём "мерседеса" врезался в полицейский микроавтобус на Звёздном бульваре. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. К слову, сам Дибров заявил Лайфу, что произошедшее — не ДТП, а "ничтожное дело и ерундистика".

Появилось видео с места ДТП с Rolls-Royce актрисы Оксаны Лаврентьевой

Появилось видео с места ДТП с Rolls-Royce актрисы Оксаны Лаврентьевой

Ранее стало известно, что в ДТП погибла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Страшный момент наезда троллейбуса на артистку попал на видео.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Исакова
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