Лайф публикует момент аварии с телеведущим Дибровым на северо-востоке Москвы

По нашим данным, 63-летний телеведущий за рулём "мерседеса" врезался в полицейский микроавтобус на Звёздном бульваре. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. К слову, сам Дибров заявил Лайфу, что произошедшее — не ДТП, а "ничтожное дело и ерундистика".