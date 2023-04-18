Лайф публикует момент аварии с телеведущим Дибровым на северо-востоке Москвы
Российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. В распоряжении Лайфа оказался момент аварии.
Момент аварии с Дибровым на Звёздном бульваре в Москве. Видео © LIFE
По нашим данным, 63-летний телеведущий за рулём "мерседеса" врезался в полицейский микроавтобус на Звёздном бульваре. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. К слову, сам Дибров заявил Лайфу, что произошедшее — не ДТП, а "ничтожное дело и ерундистика".
Ранее стало известно, что в ДТП погибла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Страшный момент наезда троллейбуса на артистку попал на видео.
ТАСС / Вадим Тараканов