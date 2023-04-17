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17 апреля, 19:02

Появилось видео с места ДТП с Rolls-Royce актрисы Оксаны Лаврентьевой

Rolls-Royce жены известного писателя Александра Цыпкина попал в ДТП в Москве

<p>Место ДТП с Оксаной Лаврентьевой. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место ДТП с Оксаной Лаврентьевой. Фото © SHOT

Rolls-Royce предпринимательницы, актрисы и модели Оксаны Лаврентьевой, жены известного писателя Александра Цыпкина, попал в ДТП в Москве. В распоряжении SHOT появились кадры с места аварии.

Место ДТП с Оксаной Лаврентьевой. Видео © SHOT

Согласно сведениям канала, элитный автомобиль актрисы и модели столкнулся с Toyota Land Cruiser на Рочдельской улице в центре Москвы. Серьёзно в результате ДТП никто не пострадал. Сам писатель заявил нам, что не в курсе инцидента. Была ли Лаврентьева в машине в момент ДТП, неизвестно.

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Андрей Бражников
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