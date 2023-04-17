Появилось видео с места ДТП с Rolls-Royce актрисы Оксаны Лаврентьевой

Rolls-Royce предпринимательницы, актрисы и модели Оксаны Лаврентьевой, жены известного писателя Александра Цыпкина, попал в ДТП в Москве. В распоряжении SHOT появились кадры с места аварии.

Согласно сведениям канала, элитный автомобиль актрисы и модели столкнулся с Toyota Land Cruiser на Рочдельской улице в центре Москвы. Серьёзно в результате ДТП никто не пострадал. Сам писатель заявил нам, что не в курсе инцидента. Была ли Лаврентьева в машине в момент ДТП, неизвестно.