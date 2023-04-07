Пока певица МакSим срывает концерты, её импресарио покупает новый Mercedes Вокруг певицы МакSим не утихают скандалы, связанные с её выступлениями. Версии разные: болезнь, перегрузка, вредные привычки. Лайф выяснил, как живут певица и её директор. 6 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентина Певцова, © Shutterstock / Roman.S-Photographer

Что произошло с певицей МакSим

Певица Марина Абросимова, которая более известна под сценическим псевдонимом МакSим, сорвала концерт в Сочи и с трудом смогла выступить в Твери. По словам зрителей, певица не была похожа на себя: её лицо опухло. Она с трудом стояла на ногах, хрипела, задыхалась, не попадала в ноты и путала слова.

В концертном зале Розы Хутор МакSим освистали уже после исполнения первой песни — об этом телеграм-каналу SHOT рассказал один из посетителей.

— Вела она себя как кот под валерьянкой, не факт, что выпившая, но под чем-то точно. Включили свет в зале, мы сидим. Через 10–15 минут я подошёл к звукарю и тот сказал, что всё, мол, идите в холл и вам расскажут, как вернуть деньги. Самое обидное, что она (МакSим) просто так взяла и ушла. Никто не вышел к нам от организаторов. Я не знаю, сколько людей ещё сидели в зале, но это было печально, так как почти все приехали специально и кто откуда! — утверждает зритель.

МакSим сорвала выступление в Сочи. Видео © T.me / Kub Mash

Певица Максим: До и после болезни

Спустя пару дней объяснения от звёздной певицы всё же последовали:

— Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители... Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос, — объяснила проваленные выступления МакSим.

Также певица призналась, что в настоящий момент проходит курс лечебных процедур, который оказался несовместим с концертной деятельностью. Звезда приняла решение перенести все ближайшие концерты (15 апреля в Екатеринбурге, 21 апреля в Москве, 18 мая в Новосибирске), в данный момент согласовываются новые даты.

Поклонники и коллеги беспокоятся за МакSим. У звезды это не первые проблемы со здоровьем. В 2019 году певица попала в ДТП, получив серьёзные травмы. Тогда же, как она признала сама, пристрастилась к алкоголю, хотя слухи об этом в звёздной тусовке ходили уже давно. В 2021 году МакSим заразилась коронавирусом, попав в больницу с поражением 40% лёгких, и больше месяца находилась в коме на ИВЛ.

Концертный директор певицы МакSим Павел Назаров. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pavel Nazarov

Поклонники считают, что вопросы нужно задавать импресарио певицы Павлу Назарову. По данным телеграм-канала SHOT, после сорванных концертов он якобы продолжил принимать заказы на корпоративы с участием МакSим по ценнику около 4,5 млн рублей. Теперь его обвиняют в том, что он якобы заставляет выступать певицу, несмотря на то что та явно нездорова. По неподтверждённым данным, фанаты даже пожаловались на него в трудовую инспекцию.

Коллеги МакSим разделяют беспокойство.

А в журнале Super появились кадры из московского ресторана, где певица якобы курит кальян и, предположительно, употребляет что-то из бутылки, которую ей принёс водитель. Это было сразу после сорванных концертов.

На что тратит деньги певица

Певица МакSим и её директор Павел Назаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pavel Nazarov

Марине Абросимовой 39 лет, она родом из Казани. До недавнего времени МакSим была прописана на западе Москвы в трёшке стоимостью до тридцати миллионов рублей. Район престижный: из окна открывается вид на Москву-Сити, поблизости — Поклонная гора, Москва-река и Филёвский парк.

С недавних пор певица живёт в Чапаевском переулке, в премиальном жилом комплексе "Триумф-Палас", это окружённая собственным парком новостройка по мотивам легендарных сталинских высоток. У МакSим там двухкомнатные апартаменты примерной стоимостью до 40 млн рублей.

Также МакSим покупала 16 соток земли в садовом товариществе "Царское село – 2" под Истрой. Это охраняемое элитное место. Но разброс цен на местные особняки огромен: от относительно скромных 20 млн рублей до внушительных трёх миллионов евро. Судя по спутниковым снимкам, дом певицы — один из самых скромных в посёлке.

А ездит звезда на исполинском джипе Infiniti QX80 2019 года выпуска — такой автомобиль сейчас стоит около 10 миллионов рублей.







Как живёт директор МакSим

Импресарио певицы Павлу Назарову 37 лет. Родился в Москве, сделал карьеру в музыкальном бизнесе.

Назаров бывает по двум адресам в Санкт-Петербурге. Судя по базам, там у него студия ценой свыше 10 млн рублей в жилом комплексе "Жемчужный фрегат". Это на Петергофском шоссе между Матисовым и Дудергофским каналами недалеко от набережной Невской губы. Поблизости Южно-Приморский парк. В том же районе у Назарова малогабаритная трёхкомнатная квартира в панельной высотке. Стоимость такой недвижимости потянет на не более чем 10 миллионов.









Возможно, Павел Назаров владеет активами и в Москве. Речь может идти о ЖК "Тимирязевский" — это современный дом, где двушка стоит порядка 25 миллионов рублей. Также Назаров может быть связан с недвижимостью в апарт-комплексе "Лайнер" у Ходынского поля. Однушка там оценивается в сумму от 15 млн рублей, двушка — около 25 млн.

Павел Назаров недавно продал свой седан Mercedes и купил новый G-класса ("гелендваген") стоимостью около 30 млн рублей.

Помимо поклонников МакSим к Павлу Назарову могут возникнуть вопросы и от налоговиков. Последние два года он руководит компанией Екатерины Варнавы и Тимура Родригеза "Виар технолоджи". Эта фирма систематически сдаёт пустую отчётность и недостоверно указывает юрадрес.

Кто виноват в таком состоянии певицы МакSим? 0 Мне кажется, что это какая-то болезнь Её мог довести до такого состояния частыми концертами директор Возможно, слухи об алкоголизме певицы тоже могут быть правдой Я не знаю, кто такая МакSим, не слежу за её жизнью

Авторы Егор Пережогин