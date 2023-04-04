Виллы на Кипре, пентхаусы в Москве, Bentley в гараже: Как живёт комик-миллионер Ревва Актёр, певец и комик Александр Ревва дружит с Зеленским, осуждает СВО и не навещает отца в русском Донецке. Артур Пирожков стал настоящим миллионером. Как он зарабатывает и на что тратит деньги. 3 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, © Shutterstock

Александр Ревва — друг Зеленского

Особняк в элитном посёлке под Истрой, сочинская недвижимость, фешенебельная квартира в "Москве-Сити", запасные аэродромы в Дубае и на Кипре — неудивительно, что гражданину Украины известному в России комику Александру Ревве (выступающему под псевдонимом Артур Пирожков) есть что терять. Он осудил СВО в первый же день, но затем замолчал. Судя по соцсетям, его семья — жена Анжелика и две школьницы-дочки — много времени проводят в Испании и ОАЭ.

Александр и Анжелика Ревва. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Позиция Артура Пирожкова известна. После 2013 года, чтобы не нарваться на санкции со стороны Киева, Александр Ревва ни разу не посетил Крым и даже Донбасс, где у него в простой хрущёвке живёт отец.

— Дело в том, что у него был лучший друг Владимир Зеленский. Сын мне сказал: "Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят". Мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине, — рассказывал журналистам его отец.

Александр Ревва парировал. Мол, отца для него не существует, он много лет назад их бросил с матерью и близняшкой-сестрой. Впрочем, свою мать комик тоже не радует.

— Не звонит, не приезжает, — сетует пожилая женщина, проживающая сейчас в Сочи в скромном доме. По её словам, последний раз в разговоре с Реввой по телефону она пожаловалась на здоровье и он кинул трубку, сказав: "Мне не нужны отрицательные эмоции".

Ещё в конце прошлого года Александр Ревва искал возможность вернуться на российскую сцену. Он, скромно минуя красную дорожку и шарахаясь от журналистов, побывал на гламурной премьере в кинотеатре "Художественный". А ещё неприметно мелькнул на шоу "Песня года" — во время одного из выступлений пристроился с самого бока к поющим звёздам и едва попал, буквально на пару секунд, в объектив камеры.

Ревва на "Песне года". Он дальше всех стоит от Филиппа Киркорова и мелькает в кадре всего пару секунд. Видео © T.me / НЕБОЖЕНА

Ревва теряет заработки в России. На днях у него отменили концерт в Ростове. Его московские компании "Войс Медиа" и "Войс Медиа продакшн" (производство фильмом, клипов и телепередач) принесли в 2021 году чуть более ста миллионов. Учитывая сценический простой в 2022-м, доходы не могли не упасть. Пока что выручают корпоративы, где Александр Ревва вынужден потакать любым прихотям заказчиков и гостей.

Артур Пирожков на корпоративе. Видео © T.me / НЕБОЖЕНА

У семьи остаётся бизнес жены. Она продвигает ювелирные часы марки "Ника". Но не является владелицей завода, а лишь его "муза, бизнес-ангел и дизайнер", так сказано на сайте.

Имущество Реввы в России

Александр Ревва зарегистрирован в трёшке на западе Москвы в ЖК "Крылатские огни". Через дорогу — парк, олимпийские велотрассы, канатные дороги и Гребной канал. Похожая по характеристикам квартира (совпадает площадь и этаж) сейчас продаётся на специализированном портале за 57 млн рублей. Объявление свежее, недавно его обновляли.

Жена Реввы ранее сдавала по этому адресу четырёхкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, расположенную этажом выше, за 180 тысяч рублей в месяц. Такая жилплощадь потянет на 60–70 млн рублей.

Высотка, где прописан Ревва, и автомобиль Benltley, оформленный на его супругу. Фото © 2gis.ru, © platesmania.com

По меркам семьи Реввы — это всё скромное жильё. Странно на парковке там будет смотреться автомобиль Bentley Continental стоимостью около 40 миллионов рублей, записанный на супругу комика. Она была прописана в доме примерно такой же стоимостью в Краснодаре на Репинской улице.

Коттедж, где была прописана Анжелика Ревва, супруга комика. Фото © Google Maps

В 2009-м Анжелика Ревва выступила в качестве одного из трёх соучредителей товарищества собственников жилья новостройки "Быхта 41/2" в Сочи. Председателем ТСЖ стал, вероятно, подставной человек — на нём в разное время числилось одиннадцать фирм, закрытых фискалами из-за нарушений. Речь идёт о шестиэтажке комфорт-класса со своей огороженной территорией. Рукой подать до пляжа "Камелия" и терренкура в дендрарии. С балконов открывается чудесный вид на Чёрное море. На днях здесь выставили на срочную продажу двухкомнатные апартаменты за 41 млн рублей.

Реввы вложились в этот жилой комплекс ещё на этапе строительства и, возможно, сейчас распродают его по частям.

ЖК "Быхта 41/2". Фото © 2gis.ru

Намного более интересная недвижимость на супругу Реввы была оформлена на Новорижском шоссе в подмосковном элитном посёлке "Павлово-2". Это двухэтажный особняк с огромными панорамными окнами от пола до потолка в главной зале. Есть бассейн и спортзал. На почти двацати сотках участка разбит ландшафтный сад с аллеей из туй и мощёными дорожками. Очень похожее домовладение продаётся в настоящий момент на специализированном портале за четверть миллиарда рублей.







На имя жены шоумена недавно был куплен пентхаус площадью 250 квадратов на 57-м этаже одной из башен Neva Towers в "Москве-Сити". Уникальные особенности этих небоскрёбов — обширные зелёные пространства, в том числе частный парк с открытым бассейном на крыше четырёхэтажного стилобата. Стоимость недвижимости Анжелики Реввы может доходить до 170 млн рублей. Никто из членов семьи не выкладывал оттуда фотографии, вероятно, эти метры покупались для сдачи в аренду. Аренда апартаментов такой площади в "Москве-Сити" обойдётся примерно в 750 тыс. рублей в месяц.





Запасной аэродром на Западе и Востоке

Семья Александра Реввы также приобрела за 40–50 млн рублей апартаменты в фешенебельной высотке Address Beach Residences в Дубае и, таким образом, может получить вид на жительство в ОАЭ.

— Это жилой комплекс из двух 310-метровых высоток, соединённых мостами у земли и на вершине. Жемчужина в короне — пейсажный бассейн на крыше на 77-м уровне. В нём VIP-беседки, спа- и фитнес-центры, ландшафтные сады и пляж с белым песком. Интерьеры апартаментов вдохновлены фильмом "Сладкая жизнь". Элегантный микс пастельных и светло-голубых оттенков дополнен мягкими текстурами и современным декором. Кухонные шкафы и столешницы оборудованы светодиодной подсветкой и стеклянным фартуктом, — поют оды риелторы.







Недавно Анжелика Ревва сдавала через портал "Авито" недвижимость в Лимасоле. Отметим, что у её комика-мужа есть активный кипрский номер телефона. Вилла с четырьмя террасами имеет площадь 500 квадратов, участок под ней — 40 соток. Расположение выигрышное: в одном километре от моря, на холме, откуда открывается потрясающий вид. Есть гостевой корпус, бассейн 12 х 6 и парковка для большой лодки. Такое имущество риелторы оценивают в 3–4 млн евро.

Одну из этих вилл в Лимасоле сдавала жена Реввы. Фото © Google Maps

Судя по соцсетям, Реввы в прошлом году надолго останавливались в Каталонии. На фотографиях членов семьи часто мелькала одна и та же средиземноморская вилла. Её аренда может стоить до тысячи евро в день.

Младшая дочка на фоне особняка в Каталонии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alisarevva

А в России у семьи комика есть долги. Анжелика Ревва систематически не оплачивает квитанции ЖКХ, парковку в центре и штрафы за стоянку в неположенном месте. Восемь раз дело доходило до суда, каждый раз Фемида удваивала размер неоплаченного штрафа. Но супруга комика всё равно не платит.





Правильно ли, что Ревва зарабатывает в России миллионы и критикует СВО? 0 Он критикует, чтобы не подпасть под санкции на Западе Если так, то пусть едет за границу и там зарабатывает Нужно разобраться, законно ли он заработал деньги

Авторы Егор Пережогин